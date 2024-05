Ultim’ora Ferrari, Leclerc ai saluti: “Grazie di tutto”

Colpo di scena in casa Ferrari che riguarda da vicino Leclerc: saluti da brividi, ecco la svolta in quel di Maranello

Il GP di Miami ha portato una sorpresa assai gradita agli appassionati di Formula 1. Perché la vittoria di Lando Norris, tanto attesa dopo ben 15 podi del talento della McLaren, ha coinvolto proprio tutti.

Persino Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, che con cappellino dei rivali e champagne ha festeggiato il primo successo del pilota di Bristol. Ad ogni modo la ‘Rossa’ si è piazzata terza con Leclerc, seguito da Sainz: sempre presente Verstappen che ha chiuso secondo. Insomma, di carne sul fuoco ce n’è tanta soprattutto per il prosieguo di un’annata che per quanto la vittoria del mondiale pare comunque scontata.

I tanto attesi aggiornamenti per la SF-24 che arriveranno presto in quel di Imola non fanno che felici i tifosi della Ferrari ma non sarà affatto facile spodestare Verstappen e allontanarlo da un quarto titolo mondiale che per molti è già virtualmente suo. Leclerc-Sainz, un’accoppiata che quest’anno ha fatto benissimo, tra una manciata di mesi si scioglierà lasciando solo il monegasco a vestirsi di rosso accompagnato dal suo nuovo ingombrante compagno di team dal 2025: Lewis Hamilton.

In Ferrari se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. Si parla con insistenza di Adrian Newey, ufficialmente fuori dalla Red Bull dalla prossima stagione e sogno non troppo segreto del Cavallino Rampante. Una novità importante, però, sembra riguardare sin da subito uno dei grandi protagonisti con la ‘Rossa’. Charles Leclerc, addio strappalacrime ed una lettera che i tifosi della Ferrari proprio non si aspettavano.

Ferrari-Leclerc, lettera d’addio: tifosi spiazzati

Si tratta di un cambiamento che nelle scorse ore ha coinvolto un’importante pedina che riguarda proprio Charles Leclerc. L’addio di Xavi Marcos, ingegnere di pista del monegasco dopo oltre 5 anni al suo fianco.

A partire dal GP dell’Emilia Romagna a Imola il ‘Predestinato’ avrà in cuffia l’italiano Bryan Bozzi. Ma nel frattempo Charles ha voluto comunque salutare con un messaggio su Instagram Marcos.

“Grazie mille di tutto Xavi. Sono tanti anni che lavoriamo insieme, la mia prima pole, la mia prima vittoria e il mio primo anno in Ferrari sono stati al tuo fianco e hai sempre tirato fuori il meglio di me spingendo al massimo, indipendentemente dalla situazione in cui ci trovavamo. Grazie di tutto e in bocca al lupo per le tue nuove avventure future”.