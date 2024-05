Ambrogino d’Oro all’Inter: venerdì 17 la cerimonia

Dopo l’annuncio del Comune di Milano nelle scorse settimane, ora c’è anche la data della cerimonia dell’”Ambrogino d’Oro” all’Inter. La squadra nerazzurra riceverà la massima riconoscenza della città meneghina per il risultato conseguito in questa stagione. Con la vittoria dello Scudetto 2023/24, la società di via della Liberazione ha conseguito la seconda stella per il 20° titolo.

Venerdì 17 maggio 2023, dunque, alla società verrà conferito concretamente il riconoscimento. Alle ore 11, nella “Sala Alessi” all’interno di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.