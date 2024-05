WEC, 6 ore di SPA-Francorchamps: beffa Ferrari tra le polemiche. Peugeot nella Top 10

L’ultima ripartenza rimescola le carte in tavola anche tra le LMGT3. Beffate le Lamborghini che hanno condotto per buona parte della gara, in particolare le Iron Dames. La vettura dell’Iron Lynx è costretta a fermarsi per un rifornimento all’ultimo giro e si accontenta del terzo posto. Come nelle Hypercar è doppietta Porsche, il Manthey EMA precede il Manthey Purerxcing.

CLASSIFICA 1. MANTHEY EMA (Porsche 911) Yasser Shahin, Morris Schuring e Richard Lietz 2. MANTHEY PURERXCING (Porsche 911) Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler 3. IRON LYNX (Lamborghini Huracan) Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Franck Perera