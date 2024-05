Glielo hanno già comunicato: sarà lui il nuovo compagno di Bagnaia

Il nuovo compagno di Pecco Bagnaia per la stagione 2025 sarebbe già stato individuato. La comunicazione al diretto interessato sarebbe stata fatta

A Borgo Panigale hanno le idee chiare sul futuro e hanno deciso di rompere gli indugi. Si parla di un accordo già fatto per la prossima stagione, con reciproca soddisfazione. L’unico che potrebbe soffrirne è proprio lo stesso Bagnaia.

La MotoGP sta tornando a parlare spagnolo. Pecco Bagnaia ha tenuto alto il nome italiano negli ultimi due anni e anche in questa stagione ha già piazzato due ottime vittorie. Purtroppo per lui, però, in questo campionato sembra esserci un nuovo padrone: Jorge Martin. L’errore di Jerez è rimasto un unicum dall’inizio del campionato e anche la vittoria di Le Mans ha testimoniato la sua grande confidenza con la Ducati. La Pramac gli sta consentendo di avere un trattamento pari a quello dei piloti ufficiali, poi chiaramente lui ci sta mettendo del suo.

Il centauro di Madrid vuole portare a casa quel titolo che gli è sfuggito proprio sul più bello nella passata stagione, con l’ultimo atto di Valencia che non gli ha reso giustizia. Dopo cinque Gran Premi disputati la classifica lo vede in testa con 38 punti di vantaggio su Bagnaia e 40 su Marc Marquez, con una tendenza di continuo aumento del gap. L’idea di Martinator è quella di dominare il Mondiale e poi strappare un contratto con un team ufficiale. Sul piatto oltre alla Ducati ci sono anche altre opzioni.

MotoGP, tutti sognano la Ducati ufficiale: Martin si arrende alla concorrenza di Marquez

A Borgo Panigale sembrano avere le idee chiare sul futuro. In queste settimane dovranno decidere chi sarà il futuro compagno di Pecco Bagnaia, a partire dal 2025. Sembra ormai scontato che Enea Bastianini non otterrà la conferma e la sua sella è diventata ambitissima. I principali candidati come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ sono due: Jorge Martin e Marc Marquez.

Nonostante i risultati straordinari del primo, non è così scontato che alla fine venga scelto lui, anzi. Parlando in conferenza stampa a Le Mans, il numero 89 è apparso piuttosto sicuro di sé, attribuendosi tutti i meriti per quanto ottenuto sinora. Sa benissimo, però, che quando c’è Marquez di mezzo potrebbe non bastare il semplice verdetto della pista.

“Capirei se alla fine scegliessero Marc, otto volte campione del mondo, a livello di marketing è una bestia, ma sono rassicurato di avere tante opzioni sul mio tavolo“. Si perché in effetti dalle parti di Martin hanno bussato sia la Yamaha che la Honda, vogliose di riaprire un ciclo con un nuovo campione. Stesso discorso anche per l’Aprilia, che dovrà probabilmente sostituire Aleix Espargarò, avviato al ritiro.