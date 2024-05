Juve, una grossa incognita in vista della Finalissima

Si comprenderà solo nelle prossime ore se Kenan Yildiz sarà regolarmente a disposizione per la finale di Coppa Italia. L’attaccante turco, dopo uno scontro di gioco con la Salernitana, ha rimediato un forte trauma alla spalla destra. Si spera di averlo almeno part time per la sfida contro l’Atalanta, dove potrebbero esserci anche Danilo e Alex Sandro: entrambi i brasiliani hanno svolto una parte di allenamento con i compagni, Allegri spera di averli almeno per una frazione di partita per contare sulla loro esperienza. Il tecnico dovrà trovare anche una soluzione all’assenza di Locatelli, che salterà la finale per squalifica. Il primo candidato a sostituirlo davanti alla difesa è Miretti, ma c’è ancora un po’ di tempo per sciogliere completamente le riserve. Piuttosto, dopo la brutta gara con la Salernitana, anche se è il pari è valsa la certezza della prossima Champions League, l’intenzione della Juve è quella di svoltare contro l’Atalanta con una prestazione significativa. Poi, sì, ci sarà tempo per avviare le grandi manovre in vista del futuro: ma nessuno al momento vuole perdere l’occasione di vincere un trofeo dopo le ultime due di digiuno.

Giovanni Albanese