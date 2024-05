Playoff Serie B, la condizione atletica sarà determinante

I playoff di Serie B sono un campionato a parte. Venerdì 17 maggio ci sarà la prima sfida, quella tra Palermo e Sampdoria. E proprio da qui vogliamo partire nell’analisi. I rosanero non sembrano in grande condizione, Mignani non è ancora riuscito a fornire quell’impulso dinamico all’assetto collaudato da Corini. I blucerchiati, invece, appaiono in pttima forma.

Catanzaro-Brescia sarà una gara interessante, considerando che le rondinelle hanno dimostrato di potersela giocare su ogni campo. Poi entreranno in scena Venezia e Cremonese. La banda di Vanoli è in calo, la truppa di Stroppa sta crescendo sempre più e si candida a un ruolo di protagonista. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo…