Adidas, svelato il nuovo kit dell’Arsenal: torna l’iconico Cannone simbolo del club

Oggi Adidas e l’Arsenal hanno presentato il nuovo home kit per la stagione 2024/25, con l’iconico Cannone simbolo del club al centro di un look senza tempo, che celebra il ricco patrimonio dei Gunners. I colori tradizionali del club, il rosso e il bianco, con un’aggiunta di colore navy, si combinano per creare un design moderno, che vede il Cannone fuori dallo stemma del kit home per la prima volta dalla stagione 1989/90. In passato presente sulla maglia da trasferta e sulla terza maglia dell’Arsenal, il Cannone rappresenta un simbolo della storia dell’Arsenal, di cui è sinonimo fin dalla fondazione del club. Il design minimalista è caratterizzato da una base rossa e bianca. L’uso di un tessuto strutturato unico in tutto il capo crea una sensazione di consistenza e aggiunge un tocco intrigante al design quando lo si osserva da vicino. La maglia è impreziosita dall’uso di dettagli blu navy sulle tre strisce adidas e sui pannelli laterali, che creano una connessione perfetta tra maglia e pantaloncini. Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta sul campo dall’Arsenal Women quando affronterà il Brighton nell’ultima partita della stagione WSL, sabato 18 maggio. Nella stagione 24/25 l’iconico simbolo del Cannone sarà presente sia in casa che in trasferta che nella terza maglia per una sola stagione, creando un’estetica fresca e orientata al futuro, che fungerà da bussola del club e guiderà le squadre nella ricerca del progresso.

“Abbiamo legato questa stagione all’iconografia dell’Arsenal” – ha detto Sam Handy, SVP Product and Design di Adidas – “E non c’è simbolo più iconico dell’Arsenal che il Cannone. Durante lo sviluppo, abbiamo rivisto l’archivio e studiato anni di design e collaborazione, osservando gli elementi fondamentali dell’identità del club per i giocatori e i tifosi. Quindi, questa stagione è tutta incentrata sul Cannone, sul ruolo che svolge nell’eredità del club e sulla sua reintroduzione a una nuova generazione di tifosi e giocatori”. Dichiarazioni anche di Gabriel Martinelli: “Da quando sono arrivato all’Arsenal, mi è stato chiaro quanto sia importante il Cannone per questo grande club e per i nostri tifosi. Incarna il nostro spirito e siamo entusiasti di indossarlo orgogliosamente in campo nella prossima stagione”. Contenta Alessia Russo: “Mi piace la semplicità di questo nuovo kit, che dà spazio al Cannone di risaltare. Sappiamo quanto significhi per i tifosi, quindi averlo davanti e al centro del nostro kit di casa ci riempirà di fiducia ogni volta che metteremo piede in campo”.

Realizzate per garantire le prestazioni e per dare ai giocatori di livello mondiale la sicurezza di giocare sotto pressione, le maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia adidas e sono state create in stretta collaborazione con le squadre maschile e femminile dell’Arsenal. La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per mantenere il comfort dei giocatori. La versione per i tifosi è invece dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Il debutto dell’home kit è accompagnato da un emozionante film tributo, che esplora la passione suscitata dall’iconico cannone dell’Arsenal. Interpretato da Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Alessia Russo, Beth Mead e Lotte Wubben-Moy, il filmato di lancio presenta i giocatori in punti significativi dell’Emirates Stadium – dalla North Bank elettrica allo spogliatoio di casa – ed esplora il significato del famoso simbolo per loro e per i tifosi del club.

La versione autentica del kit è disponibile da oggi presso i negozi di club dell’Arsenal, Arsenal Direct, negozi al dettaglio selezionati e online su adidas.it.