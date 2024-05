Roma-Brindisi in ritardo… Albano “stecca l’orario” e fa slittare il decollo

Albano Carrisi protagonista a Roma, non solo per aver cantato l’Inno dei Mameli prima di Atalanta-Juventus, ieri, nella finale di Coppa Italia.

Il cantante ha stonato stamattina, il volo Ita delle 9.20 da Fiumicino a Brindisi ha subito più di mezz’ora di ritardo. Problemi al velivolo? Scioperi dei piloti o del personale di bordo? Assolutamente no. I passeggeri già tutti sull’aereo non capivano i motivi del ritardo. All’improvviso la risposta. Mancava un passeggero: Albano! Protagonista della serata dell’Olimpico prima della finale di Coppa Italia, ha forse fatto le ore piccole ed ha sbagliato l’orario di partenza, ha raggiunto l’aereo in ritardo ma senza Albano a Brindisi non si atterra.