Fiorentina-Napoli è l’ultima chiamata per l’Europa

La penultima giornata di Serie A si aprirà questa sera con l’anticipo tra la Fiorentina e il Napoli. Una gara che sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, quasi sicuramente la Conference League: i Viola, però, che una finale di Conference la dovranno giocare, hanno maggiori possibilità di giocare l’Europa League, mentre i partenopei sono all’ultima spiaggia di una disastrosa annata.

La formazione di Vincenzo Italiano, se dovesse vincere le ultime due partite di campionato, non dovrebbe più calcolare nulla e si assicurerebbe la partecipazione a una manifestazione europea anche per il prossimo anno. Discorso diverso per gli uomini di Francesco Calzona, che intanto devono vincere al Franchi ma sperare anche in una serie di combinazione positive. E strano pensare che un anno fa gli azzurri festeggiavano scudetto e qualificazione alla Champions raggiunta ormai da tempo.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli (venerdì 20.45)