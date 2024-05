Giro d’Italia, Milan vince ancora: è sua la Riccione-Cento

E’ il giro di Jonathan Milan, il ciclista della Lidl-Trek ha vinto ancora portandosi a casa la tappa n.13 di questo giro d’Italia Riccione-Cento. Dopo Andora e Francavilla al Mare il corridore azzurro festeggia così per la terza volta in questo giro n.107. Non cambia nulla invece per quanto riguarda la maglia rosa con Pogacar che mantiene 2 ‘40’’ sul colombiano Martinez e 2’ 56’’ sul gallese Thomas. Quinto poi il primo italiano Antonio Timberi a 4’ 27’’.

Giro d’Italia, a Milan la tappa n.13

Milan è stato lucidissimo per andare a prendere la ruota del colombiano Gaviria che aveva provato ad anticiparlo. A 23 anni di tappa in tappa cresce sempre più lo status di Johnny-jet, che dopo il titolo olimpico e iridato del quartetto nel 2021, si sta trasformando ora in un velocista implacabile. In cinque volate del Giro, Milan ha già ottenuto tre vittorie e due secondi posti. Una vittoria quella di Milan che dopo aver recuperato e superato Gaviria nel tratto finale grazie anche all’aiuto del suo gruppo è stato bravo a mantenere il vantaggio su Aniolkowski e su Bauhaus fino al traguardo finale. La prossima e 14^ tappa avrà ora partenza da Castiglione delle Stiviere con arrivo a Desenzano del Garda per una cronometro da 31,2 km con appena 150 metri di dislivello e un favorito assoluto: Filippo Ganna!