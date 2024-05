Serie A, 37esima giornata: Fiorentina-Napoli deciderà l’ottavo posto? Domenica occhi su Inter-Lazio

Si aspettano gli ultimi verdetti in Serie A alla vigilia della 37° giornata. Mancano due giornate alla chiusura del campionato e ancora diverse situazioni rimangono in bilico.

Aprirà le danze Fiorentina-Napoli, in programma questa sera. Se è vero che la squadra di Italiano ha ancora flebilissime speranze di conquistare il settimo posto (che varrebbe la qualificazione alla prossima Europa League), i ragazzi di Calzona possono ambire soltanto ad un ottavo posto che garantirebbe l’accesso alla prossima UEFA Europa Conference League. La classifica vede la Viola ottava con 53 punti in 35 gare, a -6 dalla Lazio; mentre i partenopei sono noni con 51 punti raccolti in 36 partite.

Verosimilmente, questa partita diventerà decisiva per la corsa alla Conference. Partono favoriti i padroni di casa: la vittoria della Fiorentina vale2,38 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,37, mentre su Betclic è a 2,34. Da segnalare anche la quota dell’“Over 2,5”: parliamo di 1,68 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,66 e su WilliamHill 1,70.

Da tener d’occhio anche la gara del Meazza, prevista per domenica alle ore 18. Stiamo parlando, ovviamente, di Inter-Lazio. Se i nerazzurri hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale, per i biancocelesti ci sono ancora in ballo diverse situazioni: la squadra di Tudor è settima con 59 punti, uno in meno dei cugini della Roma e 4 in meno dell’Atalanta quinta. Nonostante la Dea debba recuperare ancora una partita, le speranze di qualificazione alla prossima Champions da parte della Lazio sono ancora matematicamente vive.

Partono comunque favoriti i ragazzi di Inzaghi: la vittoria dell’Inter è quotata 1,67 su Planetwin365; su Betclic 1,62 e su Unibet 1,63. Chissà che la gara non possa essere molto vivace già dalle prime battute: segnaliamo l’Over 1,5 al primo tempo, su Planetwin365 a 2,41; mentre su Betclic è a 2,31 e su Unibet 2,50.

Posticipo parecchio interessante quello di lunedì sera: alle ore 20,45 si affronteranno al Dall’Ara Bologna e Juventus. Entrambe condividono gli stessi punti (67) e sono certe di partecipare alla prossima Champions League. Resta da stabilire la posizione in classifica: la possibilità di un successo esterno della Vecchia Signora è data a 3,13 su Planetwin365; su WilliamHill 3 e su Betclic 2,95. Da segnalare la quota del “Goal”, ipotizzando che entrambe possano andare a segno: parliamo di 1,90 volte la posta su Planetwin365, WilliamHill e Betclic.