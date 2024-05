Il grande lavoro svolto dal direttore sportivo Giuseppe Magalini con il Catanzaro in questa stagione, non è passato inosservato. Con un budget inferiore ai 7 milioni il dirigente ha raggiunto i Playoff e patrimonializzato bene, stravincendo i 2 derby con il Cosenza, sentitissimi in terra calabrese. Nonostante si registrano autocandidature per la scrivania di Direttore di Spezia e Reggiana, in previsione di riorganizzazione i due club di B al momento valutano solo Magalini.