“Lui è il pilota migliore”: MotoGP, mazzata senza precedenti per Bagnaia

Il mondiale di MotoGP può trasformarsi in una cocente delusione per Francesco Bagnaia. Il campione in carica è in netto ritardo in classifica generale

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2024 per Francesco Bagnaia. Il pilota torinese, vincitore degli ultimi due mondiali consecutivi, si trova in questo momento staccato di 38 punti dal primo posto in classifica generale. Un divario significativo, soprattutto alla luce delle tante difficoltà incontrate in questo inizio di stagione.

Bagnaia tra l’altro deve fare i conti con lo splendido momento di forma dei suoi due rivali più forti, il ritrovato Marc Marquez e il sempre più convincente Jorge Martin. In particolare il ventiseienne madrileno che dopo aver sfiorato il titolo lo scorso anno ha tutte le carte in regola per vincerlo.

La prima verifica dei nuovi rapporti di forza determinatisi al vertice della MotoGP è attesa per la prossima gara, il Gran Premio di Catalogna, dove i due campioni spagnoli promettono battaglia. Bagnaia finora non ha rispettato le premesse della vigilia, che lo indicavano come grande favorito per la conquista del titolo iridato.

In questo momento la marcia di Jorge Martin pare inarrestabile, come dimostrano le tre vittorie nella Sprint Race e le due nei Gran Premi di Portogallo e Francia. Una continuità di rendimento tipica di chi è pronto per conquistare la vetta.

MotoGP, che batosta per Bagnaia: l’annuncio fa infuriare i suoi tifosi

C’è ovviamente grande soddisfazione all’interno del team Pramac per i grandi risultati ottenuti finora da Martin e soprattutto per quelli che promette di ottenere nell’immediato futuro. Il direttore generale Gino Borsoi esalta le qualità del driver madrileno, a suo dire in questo momento il miglior pilota di MotoGP in circolazione.

“Quest’anno Jorge è ancora più veloce e competitivo dello scorso anno quando ha sfiorato la conquista del titolo – le parole di Borsoi al sito ufficiale della MotoGP -. È un pilota incredibile e sappiamo di avere un’altra occasione quest’anno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma ritengo che al momento abbiamo il pilota migliore del lotto“.

Le parole del dg della Pramac hanno scatenato la reazione dei tifosi di Bagnaia che invece sono sicuri della superiorità del centauro piemontese sul resto della concorrenza. Le prossime gare in programma ci diranno chi ha ragione: per ora Jorge Martin sembra avere una marcia in più, anche rispetto al campione del mondo in carica.