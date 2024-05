Squalifica per una gara: bufera in Formula 1

Un pilota in Formula Uno rischia davvero grosso. Le sue parole fanno capire quanto non gradisca l’attuale regolamento

L’attuale Mondiale di Formula Uno è uno dei più interessanti degli ultimi anni. Rispetto al passato sembra esserci maggiore equilibrio e non si nota – come negli anni scorsi – lo schiacciante dominio della Red Bull e di Max Verstappen.

Il pilota olandese guida il Mondiale, ma dietro c’è grande concorrenza e monoposto come la Ferrari e la McLaren sono pronte a sorprendere. Lando Norris ha vinto a Miami e vuole ripetersi mentre in questi giorni la Ferrari sta provando i nuovi aggiornamenti, l’obiettivo è essere sempre più vicini all’attuale leader del Mondiale. Charles Leclerc e Carlos Sainz non vedono l’ora di stupire ancora.

Se al vertice ci sono i ‘soliti noti’ che ormai impariamo a conoscere weekend dopo weekend, c’è da dire anche che c’è curiosità per cosa accade nelle retrovie. Diversi piloti sono in corsa per difendere il posto in squadra e per raggiungere punti con squadre ed auto sicuramente meno efficienti. A volte capita di andare al limite, ma il pilota in questione ha decisamente esagerato e nelle ultime settimane è finito sotto attacco. Stiamo parlando del pilota della Haas Kevin Magnussen, autore di dichiarazioni molto forti nella conferenza stampa pre-Imola.

Gran Premio, Magnussen ora rischia grosso

Negli ultimi Gran Premi Magnussen è stato protagonista di diversi interventi al limite e il pilota ha rischiato pesanti sanzioni. Alla fine – nonostante diversi richiami – ha sempre avuto solo penalità in secondi e questa situazioni ha creato qualche polemica di troppo, lo stesso Vasseur è intervenuto a riguardo.

C’era chi chiedeva squalifiche più pesanti, ma il regolamento parla chiaro. Attualmente Magnussen ha 10 punti di penalità sulla superpatente di F1 e a 12 punti ogni pilota rischia di saltare un Gran Premio. Lo stesso pilota ha commentato chiaramente questa situazione: “Non mi piacciono che le regole permettano certe cose, ma alla fine non le ho scritte io. Ora che ho 10 punti dovrò certamente essere cauto”. Il pilota ha attaccato il regolamento proseguendo:

“Credo che essere a rischio squalifica per aver corso fuori dalle righe bianche sull’asfalto sia assolutamente ingiusto. Ci sono molte gare e cosi si rischia più facilmente di saltare un Gran Premio. Serve una revisione del regolamento”, la chiosa finale del pilota Haas. In molti hanno commentato le parole di Magnussen e c’è da dire che la maggior parte ha criticato il pilota, giudicato per un atteggiamento eccessivo nel Mondiale.