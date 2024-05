Lacrime per Senna: la FOTO è da brividi

La foto su Ayrton Senna pubblicata sui social è davvero da brividi: tifosi commossi per il compianto pilota brasiliano

Solo un paio di settimane fa è ricorso il trentesimo anniversario dalla morte di Ayrton Senna che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo della Formula 1, ma nel cuore di ogni appassionato di sport.

Il pilota brasiliano è stato una leggenda del motorsport e solo il fato gli ha impedito di poter continuare a fare la storia della Formula 1. Per questo motivo, l’edizione 2024 del Gran Premio di Imola non è come tutte le altre visto che fu proprio su quella pista che, trent’anni fa, Senna perse la vita in quel maledetto e tragico incidente.

Nonostante siano passati tanti anni dalla sua morte, Senna non è mai stato dimenticato. Tante sono state anche in questi giorni le iniziative volte a commemorare il pilota brasiliano. Nelle ultime ore è arrivato un’emozionante omaggio per Senna da parte della McLaren che via social ha pubblicato una foto davvero da brivido che lo riguarda

La McLaren omaggia Senna: la foto è da brivido

Le maggiori imprese firmate da Ayrton Senna in Formula 1 sono arrivate proprio con la McLaren, scuderia con la quale si è laureato per ben volte campione del mondo. Assieme al team di Woking, il pilota brasiliano ha vissuto momenti indimenticabili come il Gran Premio di Monaco del 1988.

Per celebrare quel momento, la McLaren sui social ha pubblicato una foto davvero da brivido dove si leggono tutti i tempi realizzati da Senna durante la gara. Il foglio di gara venne redatto dallo stesso pilota brasiliano che fece registrare numeri davvero pazzeschi, rifilando quasi un secondo e mezzo di distacco all’allora compagno di squadra, Alain Prost che era secondo in classifica.

“Crashed at Portier” The original handwritten timesheet from Ayrton Senna’s 1988 Monaco Grand Prix – 36 years ago today. #Senna30 #SennaSempre pic.twitter.com/vuQ1SUEnjH — McLaren (@McLarenF1) May 15, 2024

Purtroppo Senna non ha portato al termine quel GP, costretto a ritirarsi a quindici giri dalla conclusione della gara a causa di un suo stesso errore al Portier, tanto che il pilota brasiliano fu durissimo con se stesso ed abbandonando furioso la propria monoposto.

Ad ogni modo, il documento pubblicato dalla McLaren redatto da Senna è un reperto storico davvero incredibile e che fa venire i brividi, facendo capire ancora meglio come Senna avesse davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri piloti.Ancora oggi ci si chiede quale sarebbe stata la sua carriera senza quel maledetto incidente del 1° maggio 1994 ed è per questo motivo che davanti ad una foto simile non si può non restare indifferenti.