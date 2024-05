Berrettini-Melissa Satta, non è finita: annuncio esplosivo

Matteo Berrettini e Melissa Satta: arriva un annuncio a dir poco esplosivo. Mirino sul tennista romano

Questi ultimi mesi non sono stati assolutamente facili per Matteo Berrettini, sia dal punto di vista sportivo che sentimentale. In primis per i tantissimi infortuni che lo hanno pesantemente condizionato e poi per via della sua relazione terminata con l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, Melissa Satta. Poi il tentativo di risalita con la finale nel challenger di Phoenix e la vittoria nel torneo ATP di Marrakech. Di conseguenza è arrivata la sconfitta con Kecmanovic in quel di Montecarlo e poi la doppia rinuncia prima a Madrid e poi a Roma.

Prima si era parlato di uno stato influenzale poi la paura di farsi del male e di stare fermo per mancanza di allenamento. In merito a questa vicenda ha voluto dire la sua una vera e propria leggenda di questo sport come Nicola Pietrangeli. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato a “Mow” in cui ha voluto fare il punto della situazione sui problemi che hanno colpito il nativo di Roma.

Berrettini, Pietrangeli: “Non ho ancora capito cos’abbia”

Nicola Pietrangeli, come la maggior parte degli appassionati di tennis, è sommerso da un bel po’ di dubbi: “A dire il vero non ho ancora realmente capito cos’abbia Berrettini. In un primo momento sembrava che stesse giocando male per colpa della Satta, ma adesso non lo so. Beato lui che aveva una bella fidanzata, ora non ce l’ha più?E secondo te io non ci dormo stanotte? Dimmi te se all’età mia mi interessa della vita sentimentale di Berrettini”.

Anche perché Pietrangeli ci tiene a precisare: “Ma saranno affari suoi. Io perché abbia mollato non lo so, se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato“. Non riesce a dare un giudizio sportivo visto che non lo vede mai in campo. Poi ironizza: “Davvero non lo so, anche perché non faccio il chiromante. Molto probabilmente ci saranno quei tipi di fattori mentali oltre a quelli fisici che lo stanno condizionando“.

In conclusione rivela: “Ho pure detto che se Berrettini si rimettesse almeno all’80% della sua forma sarebbe una squadra vincente, più di fargli questo complimento che devo fare?”. Non solo: Berrettini, negli ultimi giorni, è balzato nuovamente sulle prime pagine del gossip per una presunta frequentazione con Federica Lelli, ovvero l’ex fidanzata del cantante Ultimo.