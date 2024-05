ESCLUSIVA SI Estudiantes sul giovane peruviano Guzman. E’ osservato anche in Europa

A poche settimane dal via della Copa America 2024 che si terrà negli Stati Uniti e verrà trasmessa in esclusiva per l’Italia dai canali di Sportitalia, cresce l’interesse intorno all’attaccante peruviano Victor Guzman, in forza all’Alianza Lima.

Il classe 2006 infatti, secondo quanto risulta alla nostra redazione, è stato messo nel mirino dall’Estudiantes De La Plata in Argentina, interessato a rinforzare il reparto offensivo con un giovane di prospettiva. Il club dell’ex Lazio ed Inter Veron, però non sarebbe l’unico ad averlo puntato: alcuni club in particolare da Italia, Francia e Spagna lo avrebbero fatto osservare nelle scorse settimane.

Guzman vanta 4 presenze fra i professionisti ed è nel giro della nazionale Under23. E’ considerato fra i talenti più interessanti del campionato locale.