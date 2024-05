Formula 1, tutto confermato: il grande ritorno è vicinissimo

Mercato piloti in grande fermento in Formula 1. È emersa una novità davvero inaspettata a ridosso del GP di Imola

Archiviato il GP di Imola con la vittoria di Max Verstappen, il circus della Formula 1 è pronto a spostarsi a Monte Carlo dove, il prossimo weekend, è in programma uno dei GP più attesi dell’anno.

Il GP di domenica scorsa ha confermato le gerarchie in atto nel Mondiale con la Red Bull di Verstappen salda in vetta ma insidiata maggiormente, rispetto alle stagioni scorse, da McLaren e Ferrari specie dopo il robusto upgrade tecnico-aerodinamico operato dai due team tra Miami e Imola.

Oltre ai verdetti della pista, l’altro grande tema d’attualità nella stagione in corso di Formula 1 è il mercato piloti. Sono numerosi i protagonisti con il contratto in scadenza a fine anno in cerca di un team per la prossima annata.

Se si esclude il trasferimento di Hamilton alla Ferrari (arrivato senza che l’ex campione del mondo fosse al suo ultimo anno di contratto), finora ne è stato ufficializzato solo un altro ovvero quello di Nico Hulkenberg che ha lasciato la Haas per la Sauber (futura Audi). A breve, tuttavia, un altro veterano della F1 potrebbe cambiare squadra.

Formula 1, tutto pronto il grande ritorno

Ci riferiamo a Valtteri Bottas. Stando a quanto riportato da Roberto Chinchero su ‘Motorsport.com’, il pilota finlandese potrebbe lasciare la Sauber per tornare alla Williams al posto di Logan Sergeant.

Ci sarebbe stato un incontro, a Imola, tra lo stesso Bottas e il team principal della Williams, James Vowles. Quest’ultimo conosce molto bene il pilota finlandese, in quanto entrambi hanno condiviso l’esperienza in Mercedes, ai tempi in cui il team di Toto Wolff dominava in Formula 1 con Hamilton campione del mondo.

Bottas andrebbe ad affiancare Alexander Albon, il cui rinnovo pluriennale con il team di Grove è stato ufficializzato la scorsa settimana. Lo stesso pilota ha confermato – pur senza citare mai la Williams – che continuerà a gareggiare in Formula 1 anche nei prossimi anni, allontanando così i rumors su un possibile ritiro.

“Non ho ancora un contratto firmato – si legge su FormulaPassion – e vorrei che tutto fosse chiuso prima dell’estate. Non posso affermare che sarò al 100% in Formula 1 l’anno prossimo. Diciamo al 99%.” Qualora il trasferimento si concretizzasse, per Bottas sarebbe un ritorno alla Williams, scuderia con cui ha gareggiato dal 2013 al 2016 (senza nessuna vittoria) prima del passaggio in Mercedes. Con la Williams, il finlandese ha ottenuto un 4° e 5° posto in classifica piloti nei Mondiali 2014 e 2015.