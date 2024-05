Valentino Rossi tradito dall’amico: diventa il compagno di Marquez

Un vero e proprio tradimento quello che potrebbe incassare Valentino Rossi: il suo amico sarebbe pronto a diventare il compagno di scuderia di Marc Marquez

Non è affatto un mistero che il mondo della MotoGP sia in completa evoluzione. Da un giorno all’altro cambiano completamente gli scenari e non solo. Lo sa molto bene Valentino Rossi che potrebbe vivere una sorta di ‘tradimento’ nei suoi confronti. In tutta questa vicenda c’entra il rivale di sempre Marc Marquez. Non è infatti una novità che il pilota spagnolo, da qualche tempo, sia alla ricerca di un nuovo team per la prossima stagione.

Nelle ultime ore si fanno, sempre di più, insistenti le voci sul fatto il Cabroncito possa correre addirittura per il team Pramac Racing. Ovviamente non sarebbe affatto solo, ma avrebbe al suo fianco un vero amico del ‘Dottore’. Di chi si tratta? Proprio di Andrea Iannone. Una situazione che alimentano in Spagna con le ultime voci relative al futuro e alle strategie di Marc Marquez.

MotoGP, Rossi tradito: Iannone pronto ad essere nuovo compagno di Marquez?

Un inizio di stagione a dir poco positivo per lo spagnolo. Nelle prime gare ha avuto comunque i suoi problemi che, passo dopo passo, è riuscito a superare. Anche se la strada per arrivare alla vittoria finale è ancora molto lunga. Sul suo cammino, infatti, ci sono altri piloti che sono leggermente superiori a lui in questo momento come Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Anche in virtù dell’attuale differenza di scuderia, Marquez è alla ricerca di una nuova moto per il prossimo anno e, di conseguenza, di un nuovo team.

L’otto volte campione gradirebbe salire in sella ad una moto ufficiale, fermo restando tutte le difficoltà del caso. Ecco quindi che come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, l’idea è quella di un possibile ingaggio da parte della Pramac nei suoi confronti. In questo modo prenderebbe il posto di Jorge Martin destinato (a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto) proprio alla Ducati ufficiale. Nel frattempo, però, inizia a circolare anche il nome del suo possibile futuro compagno di squadra: si tratterebbe nel caso di Andrea Iannone, molto amico di Valentino Rossi. La sua esperienza potrebbe essere un valore aggiunto per la crescita tecnica della moto.

Una decisione che potrebbe ingolosire non poco gli amanti della MotoGp e sostenitori di Marquez. Non del tutto convinto lo stesso Rossi che potrebbe fare fatica ad accettare una decisione del genere visto che, come accaduto negli ultimi anni, è sempre stato un acerrimo nemico dello spagnolo in gara.