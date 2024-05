Ritiro Djokovic, nessuno se lo aspettava: tifosi spiazzati

Importante annuncio di Novak Djokovic poco prima del Roland Garros. Il campione serbo ha ribadito le sue intenzioni. Le dichiarazioni non lasciano dubbi

Il suo obiettivo è quello di mettersi alle spalle un periodo molto buio della sua carriera professionale. L’occasione giusta potrebbe arrivare proprio dal prossimo torneo che lo vedrà tra i protagonisti, ovvero nel Roland Garros.

Nonostante tutto Novak Djokovic ci arriva come uno dei favoriti per la vittoria finale. Anche se non sarà affatto semplice. Lo sa benissimo il serbo che vuole dare del filo da torcere al nuovo che avanza, rappresentato in primis da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Oltre ad alcuni acciacchi fisici, in molti hanno notato che il serbo non sta affatto vivendo un buon periodo dal punto di vista motivazionale. Proprio per questo motivo sono sopraggiunte indiscrezioni su un suo possibile ritiro al termine di questa stagione sportiva. Un’ipotesi della quale ha parlato lo stesso campione serbo in conferenza stampa a Ginevra, dove è impegnato nell’Atp 250 che precede il Roland Garros.

Djokovic e il possibile ritiro: ecco cosa ha detto

Altro che ritiro, Novak Djokovic vuole continuare a giocare. Già in una precedente intervista rilasciata al podcast “Good Truble” di Nick Kyrgios, Nole aveva precisato che la sua fame di vittoria è ancora altissima. “Il piccolo Novak, quello che aveva 4 anni e che ha iniziato a giocare a Kopaonik in Serbia, ama ancora questo sport ed ha ancora fame“.

Intenzioni che il campione serbo ha ribadito poco prima di esordire, con una vittoria, all’Atp di Ginevra contro Hanfmann. In conferenza stampa, Djokovic ha anche parlato del rivale Rafa Nadal. Queste le sue parole in merito: “Sono triste per i suoi infortuni. Allo stesso tempo mi sento fortunato se guardo alla mia carriera. Voglio restare ancora in forma“.Proprio la situazione di Nadal gli è servita per ribadire le sue intenzioni: “Amo questo sport e non sento affatto vicino il ritiro“.

Djokovic non ha iniziato la stagione con il piede giusto.Lo conferma ulteriormente l’ultima sconfitta al Masters 1000 di Roma dove è stato eliminato da Tabilo al terzo turno. Adesso, però, è pronto a ripartire più carico che mai. Il Roland Garros rappresenta subito un test probante per le ambizioni del serbo che, a Parigi, si gioca anche la vetta del ranking Atp con Sinner pronto al sorpasso.