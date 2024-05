Schumacher è indimenticabile: il video che fa commuovere i fan

Michael Schumacher resta sempre nel cuore dei tifosi. Il video è davvero incredibile: spunta il ricordo da brividi, fan commossi

I numeri della sua carriera in Formula 1 sono semplicemente pazzeschi. Sette titoli mondiali conquistati, 91 GP vinti e ben 68 pole position. Michael Schumacher rimane un faro luminosissimo per i suoi milioni di tifosi.

È chiaro che qualcosa si è incrinato oltre dieci anni fa quando Michael, in vacanza con la famiglia, fu vittima di un incidente sugli sci. Le nevi di Meribel sono state quasi letali: il tedesco è finito in uno stato di salute di cui nessuno – se non la sua stessa famiglia – sa nulla. Ed il mondo dello sport da allora aspetta novità, delle buone notizie che possano far sperare in una ripresa – seppur lenta – dell’ex ferrarista. In autunno dovrebbe venire celebrato, in forma privatissima, il matrimonio di Gina Maria.

La sua adorata figlia convolerà a nozze e pare proprio che Michael, supportato costantemente dal suo team di medici, possa essere presente all’evento che si terrà nella villa di Maiorca: una struttura acquistata anni fa da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e già adibita con le dovute attrezzature per assistere l’ex pilota.

Come spesso accade, però, il ricordo di Schumi è vivissimo e su internet spuntano contributi, scatti e video, in grado di emozionare chi lo ha amato durante la sua strepitosa carriera. E così è successo ancora: la commozione è totale.

Schumacher, video pazzesco: è indimenticabile

Michael Schumacher, la leggenda continua a vivere grazie al web. Nonostante sia passata quasi una vita da quei momenti che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi della Ferrari, Schumi è sempre al centro dei pensieri dei suoi fan.

Herhangi bir benzinliğe giriyorsunuz karşınıza Michael Schumacher ve Ferrari pit ekibi çıkıyor.. Harikapic.twitter.com/9AhJgNz1Gn — 10/10 reklamlar (@ononreklamlaar) September 5, 2022

Ed in tal senso è rispuntato uno storico video promozionale che vede, in una stazione di servizio proprio il tedesco. Michael ferma con la paletta un auto pronta a fare rifornimento di benzina, con il conducente sorpreso da quanto sta per accadere. Il sette volte campione del mondo sorride, fischietto in bocca e subito arriva il suo team.

Al ‘box’ i meccanici della Ferrari sono un lampo: dal cambio d’olio al rifornimento di benzina, a cui partecipa anche Schumi. Uno spot curioso ed esilarante che riporta ad un’epoca lontana, una nostalgia davvero fortissima per quel meraviglioso periodo che vide Schumacher e la Ferrari dominare in lungo e in largo.