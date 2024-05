Dolorosissimo addio nel Tennis, è stata la loro ultima partita

Al Roland Garros non mancano le grandi emozioni. Dopo il match, lacrime in campo e sugli spalti: per loro è stata l’ultima partita. Le parole dei protagonisti

L’avventura si ferma alle Qualificazioni per il torneo 2024 del Roland Garros. In parte una sorpresa per il pubblico presente, ma non troppo se si osserva all’andamento attuale dei due giocatori. Nonostante ciò l’emozione per i due tennisti è stata davvero forte, al punto di non trattenere le lacrime. D’altronde da poche settimane entrambi hanno annunciato il ritiro.

Il primo è stato l’argentino Diego Schwartzman, il quale ha utilizzato i propri canali social per comunicare che chiuderà la carriera nel febbraio del 2025, quando parteciperà agli ATP di Buenos Aires, con il proposito di dire addio al tennis “in casa”: “Tutti quei bellissimi momenti sono diventati qualcosa che oggi ha un peso ed è difficile per me continuare a godermeli appieno”. El Peque ha ammesso di non sentirsi più in condizione, quindi di volersi godere nel 2024 le ultime volte nei tornei preferiti, poi concludere davanti al pubblico di casa: “Oggi a volte faccio fatica a ritrovare quel sorriso. Dentro di me, un animale competitivo mi impedisce di divertirmi, giocare e viaggiare come prima”.

Perciò dopo essere stato battuto in tre set al Roland Garros dal francese Halys, Diego Schwartzman ha preso il microfono e si è lasciato andare alle emozioni nonché alle lacrime, che sono venute fuori appena la partita è stata assegnata all’avversario. “Il Roland Garros è speciale per me, mi sono sentito a casa”, ha dichiarato e il pubblico del Suzanne Lenglen gli ha tributato un lungo e sincero saluto commosso per un giocatore la cui carriera è sacrificata e mai un successo è arrivato per caso. Tuttavia, non è stato l’unico ad emozionare nei giorni scorsi.

Roland Garros, i due tennisti commossi: fuori alle Qualificazioni, ma che storia!

Grandi amici e stavolta con un destino comune. Dopo l’eliminazione di Diego Schwartzman, c’è stata anche quella dell’austriaco Dominic Thiem. Ad avere la meglio su di lui è stato il collega finlandese, Otto Virtanen, che ha vinto la gara in due set. Un presente molto diverso per Thiem, se si ricorda che nel 2018 e nel 2019 ha disputato un Roland Garros da brividi, arrendendosi soltanto dinanzi a Rafa Nadal.

Nessuna amarezza però nemmeno per lui che ha riconosciuto un momento difficile per lui in carriera, dopo il mancato ottenimento della wild card per questo torneo, che in prima persona ha affermato di non meritare nell’occasione presente. Al termine della gara, anche lui visibilmente emozionato, ha salutato così la platea parigina: “Grazie a tutti per i ricordi. Ogni anno ho assaporato il piacere di essere qui”.

Anche per lui si è trattato di un addio. Per il 30enne è l’ultima stagione, poi lascerà; un fastidioso infortunio al polso non gli consente di tornare ad altissimi livelli, perciò è il momento di riposare e sentire gratitudine.