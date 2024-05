Jannik Sinner, la decisione fa storcere il naso: cosa sta succedendo

In attesa del ritorno in campo al Roland Garros, su Jannik Sinner bisogna registrare un annuncio che sta facendo storcere il naso

Archiviati domenica scorsa gli Internazionali di Roma, vinti poi dal tedesco Alexander Zverev, la luce del riflettori del tennis, e non solo, si è spostata in un’altra Capitale europea, ovvero Parigi. Da lunedì scorso, infatti, sono iniziati i primissimi turni di qualificazione dell’appuntamento più importante della stagione sulla terra rossa, ovvero il Roland Garros.

Per i colori italiani, ovviamente, c’è grandissima attesa per vedere cosa farà l’ultimo vincitore degli Australian Open, ovvero Jannik Sinner. L’altoatesino, a causa dell’infortunio all’anca riportato lo scorso aprile a Madrid, ha prima dovuto saltare gli Internazionali di Roma e poi ha messo in dubbio la sua presenza sui campi di Parigi fino alla conferma dei giorni scorsi.

Sia l’altoatesino che il coach Darren Cahill (uno dei membri più importanti dello staff del tennista di Sesto) hanno infatti pubblicato dei post sui social in cui mostravano la marcia d’avvicinamento all’appuntamento con il Roland Garros. Nel frattempo, però, proprio sul giocatore italiano bisogna registrare un parere che ha fatto un po’ storcere il naso.

Nicola Santini: “Partnership tra Gucci e Sinner? Non bisogna per forza andare dove tira la corrente”

Nicola Santini, giornalista e scrittore, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portale ‘mowmag.com’: “Che cosa posso dire sulla partnership tra la Gucci e Jannik Sinner? Che da Patrizia Reggiani in poi le partnership Gucci non hanno mai azzeccato tanto. Non capisco perché bisogna andare a forza andare dove tira la corrente quando sei un marchio che ha saputo fare la storia del lusso italiano. Così non si riesce ad imporre un’identità”.

L’opinionista ha poi concluso il suo intervento sul rapporto tra il mondo del tennis e quello della moda: “La moda è bella perché passa, visto che è un’industria che vive di ricambi. Sbaglia chi pensa che la moda sia un giochino con cui ‘trastullarsi’ per sempre. Si ragiona per contrasto e reazione e questo è il momento top dei tennisti. Questi ultimi, infatti, danno il senso di essere profili puliti, impeccabili e disciplinati ma tutto questo durerà fino al prossimo errore di comunicazione”.

Queste parole di Nicola Santini, che hanno fatto subito il giro del web, visto che in molti avevano espresso un pensiero diverso sulla partnership tra Gucci e Sinner. Al netto di ciò che accade lontano dai campi il tennista azzurro è focalizzato solo sul Roland Garros e sulla possibilità di arrivare primo nel ranking.