Retroscena Kobe Bryant: il trasferimento che poteva cambiargli la vita

Si ritorna a parlare di una delle leggende del mondo del basket, Kobe Bryant: in particolar modo di uno di quei trasferimenti che avrebbe potuto cambiare la storia della NBA

Nelle ultime ore si è ritornato a parlare di uno dei personaggi che ha scritto le pagine più belle ed importanti del basket moderno come Kobe Bryant. Una vera e propria leggenda che rimarrà per sempre nel cuore di tutti gli sportivi, soprattutto dopo il tragico incidente aereo che lo ha strappato a questa terra il 26 gennaio 2020.

Questa volta però non si parla delle sue straordinarie imprese, ma di una trade che avrebbe potuto cambiargli la vita. In particolar modo di un suo trasferimento che, se si fosse concretizzato, avrebbe rimescolato le carte della NBA. A rivelarlo ci ha pensato Adrian Wojnarowski, noto giornalista di basket, e ben informato circa le vicende di mercato.

Nel corso del podcast “Pardon My Take” di Barstool Sports, il collega ha parlato di questo trasferimento che non si è mai concretizzato. Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni, precisamente nel 2007 quando il cestista voleva ricominciare a vincere qualcosa di importante. La sua squadra, i Lakers, rimediavano sconfitte brucianti e l’astinenza iniziava a farsi sentire.

Basket, il clamoroso retroscena su Kobe Bryant: il trasferimento mai concretizzato

Alla luce delle difficoltà la dirigenza dei Lakers aveva trovato un accordo per cedere il loro proprio miglior giocatore ai Detroit Pistons. Uno scambio che, come dice la storia, non si è mai avverato. Una trade che, appunto, avrebbe cambiato per sempre la sua vita ed anche quella dell’NBA. Bryant, nel suo palmares, aveva già collezionato tre titoli. Non era sicuro, infatti, che con questo trasferimento sarebbe arrivato il quarto ed addirittura il quinto della sua prestigiosa ed importantissima carriera.

Solamente per amore dei tifosi Kobe decise di annullare il trasferimento e di restare a scrivere ancora pagine importanti con i Lakers. Mai scelta è stata più saggia. Non è da escludere, a questo punto, che un suo possibile trasferimento avrebbe cambiato non solo il destino della sua squadra, ma anche quello dell’NBA. Anche perché, dopo quel rifiuto, ha vinto due campionati e si è consacrato come uno dei migliori cestisti di sempre. La sua decisione di rimanere in quel di Los Angeles è stata apprezzata moltissimo dai suoi tifosi.

Gli stessi che lo ricordano ancora con affetto e che lo porteranno sempre nel loro cuore dopo la tragedia che lo ha visto coinvolto insieme a sua figlia Gianna Maria.