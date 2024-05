Batosta Sinner, le parole non vanno giù ai tifosi

Una vera e propria batosta quella che ha visto come protagonista Jannik Sinner: le ultime dichiarazioni non sono state digerite dai suoi tifosi

Chiuso il capitolo riguardante gli Internazionali di Roma (vittoria del tedesco Alexander Zverev) “orfana” di moltissimi campioni, adesso è il momento di un altro grande evento. Ovviamente ci riferiamo ai Roland Garros di Parigi. Non è affatto un mistero che si tratti di una delle manifestazioni sportive più importanti a livello internazionale nel mondo del tennis. Il tutto partirà da questa domenica 26 maggio. Una edizione molto particolare per tantissimi motivi.

In primis quella che vedrà apparire, per l’ultima volta, un campione come Rafael Nadal. Lo spagnolo vuole chiudere alla grande la sua carriera dopo i tanti problemi dell’ultimo anno. Senza dimenticare che ci sono altri mostri sacri come Novak Djokovic, pronto a rubargli la scena, ed altri atleti desiderosi di scrivere il proprio nome nella storia. Tra questi, ovviamente, anche il nostro Jannik Sinner che ha recuperato dal problema all’anca rimediato a Madrid e che gli ha impedito di partecipare al torneo nella Capitale.

Proprio il nativo di San Candido, nelle ultime ore, è stato oggetto indiretto di alcune dichiarazioni che sono arrivate da Juan Carlos Ferrero. L’ex tennista ed ora allenatore si è soffermato su chi possa essere il favorito principale alla vittoria finale. Un piccolo spoiler? Il nome non è quello del vincitore degli Australian Open.

Roland Garros, Ferrero boccia Sinner: “Ecco il favorito”

Ovviamente non poteva che non menzionare il suo allievo, Carlos Alcaraz. Per Ferrero non ci sono dubbi: è lo spagnolo il favorito numero uno per la vittoria del Roland Garros. Il coach ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato alla “BBC”. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni rilasciate alla nota emittente televisiva: “Penso che Carlos sia il favorito alla vittoria finale. Ha tutte le potenzialità per farlo. Penso che la superfice che meglio si adatta al suo tennis non possa che essere il campo duro“.

Ferrero ribadisce che Alcaraz, nonostante la sua giovane età (21 anni compiuti da poche settimane) ha già una mentalità da campione e che farà la differenza nei prossimi anni. Una caratteristica che piace (e non poco) al suo allenatore che lo continua ad elogiare in questo modo: “Pensa sempre in grande, questo è quello che mi piace di lui“.

I suoi obiettivi sono sempre quelli di superare i record prefissati. Il prossimo step, infatti, è quello del Roland Garros: “Siamo qui per provarci e sicuramente farà del suo meglio“. Alcaraz, già da qualche giorno, si trova a Parigi dove si sta allenando con il suo team. I problemi rimediati all’avambraccio, e che gli hanno costretto ad alzare bandiera bianca agli Internazionali d’Italia, sono superati.