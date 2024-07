Formula 1, offerti 100 milioni per portarlo via alla Ferrari

La Ferrari vede il proprio obiettivo di mercato allontanarsi dopo la clamorosa offerta di un altro team che ha messo sul tavolo ben 100 milioni

Continua il periodo negativo per la Ferrari in Formula 1 e si può quasi dire che la sosta arriverà proprio al momento giusto per la Rossa che dopo il GP del Belgio potrà fermarsi per cercare di rimettere in ordine le idee dopo un mese e mezzo davvero complicato.

La prima parte della stagione, iniziata con grande entusiasmo anche grazie all’annuncio in pompa magna dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025, non è stata all’altezza delle aspettative. Dopo un buon avvio, le prestazioni della Ferrari sono calate alla distanza e tanto Leclerc quanto Sainz hanno cominciato a deludere, dando pochissime soddisfazioni ai loro tifosi che si aspettavano qualcosa di meglio.

Anche quest’anno, vincere il titolo sarà molto complicato e nelle ultime settimane la rossa ha anche perso il proprio dt con le dimissioni di Enrico Cardile che ha voluto lasciare il proprio incarico con effetto immediato per unirsi all’Aston Martin. Il team del grande ex di casa Ferrari Fernando Alonso sta creando grossi grattacapi alla scuderia italiana e dopo aver portato via Cardile, è pronto ad un altro sgarbo nei confronti del Cavallino Rampante, scippandogli Adrian Newey.

L’ingegnere britannico che lascerà la Red Bull a fine anno quando scadrà il suo contratto è nel mirino di tanti team tra cui la Ferrari e l’Aston Martin, ma quest’ultimo sarebbe avanti a tutti poiché secondo ‘El Gol Digital’, avrebbe offerto ben 100 milioni di euro per convincere Newey a firmare.

Clamoroso Aston Martin: offerti 100 milioni a Newey

L’Aston Martin vuole essere la grande protagonista in Formula 1 il prossimo anno e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Enrico Cardile, è ora pronta a dare il tutto per tutto per portare Adrian Newey dalla propria parte. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, alle intenzioni starebbero seguendo i fatti da parte del team di Fernando Alonso che, pur di convincere Newey, avrebbe messo sul piatto una clamorosa offerta da 100 milioni di euro in quattro anni, ovvero 25 milioni di euro a stagione.

Una proposta succosissima per Newey e che mostra tutta la seria volontà dell’Aston Martin di portare a casa l’ambitissimo ingegnere britannico che sta riflettendo eccome sulla proposta. La Ferrari non può essere ancora considerata fuori dai giochi, ma un’offerta simile è impareggiabile per la Rossa che – secondo indiscrezioni – ha già detto no alla richiesta di Newey di mettergli a disposizione un team di ben 20 ingegneri fidati, facendogli storcere il naso.

Per questo motivo, ad oggi l’Aston Martin è considerata la chiara favorita per accaparrarsi Newey il prossimo anno, lasciando la rossa con un pugno di mosche nella mano. Per la scuderia di Maranello perdere l’ormai ex Red Bull rappresenterebbe l’ennesimo colpo duro in una stagione che si è trasformata in un vero e proprio incubo.