Infortunio choc: dramma per lo sport italiano

Pessime notizie per l’atleta italiana che ha rimediato un infortunio davvero bruttissimo e che ha spaventato tutti

Peggio di una sconfitta c’è solamente l’infortunio. Nella vita di uno sportivo, ritrovarsi dall’oggi al domani con problemi fisici importanti può essere paragonabile alla più grande delle mancate vittorie, dato che il dolore è anche fisico.

A volte, come se non bastasse la situazione già negativa, l’infortunio arriva nei momenti più importanti, quelli dove sembra tutto perfetto e all’improvviso ti ritrovi a dover seguire un percorso di riabilitazione piuttosto che verso la vittoria.

Pessime notizie, infortunio grave: il bollettino

Federica Brignone ha rimediato la frattura della tibia e perone oltre del crociato anteriore del ginocchio, un infortunio gravissimo che ha spaventato tutti. Per fortuna l’intervento è perfettamente riuscito. In Val di Fassa per i Campionati Italiani di Slalom Gigante, Brignone è caduta violentemente dopo aver sbattuto su un paletto nel corso della seconda manche.

A parlare dell’infortunio è stato il presidente della Commissione Medica Fisi, Andrea Panzeri: “L’intervento è andato bene, forse meglio del previsto. Si è confermata una brutta frattura con anche una brutta lesione capsulo-legamentosa sia della parte mediale che del crociato anteriore”.

“La riduzione ossea è venuta bene – rassicura Panzeri riguarda Brignone – è stata messa una placca con delle viti, ed è stata riparata la lesione legamentosa mediale mentre per quella del crociato vedremo più avanti”.