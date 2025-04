F1, GP Suzuka: pole per Verstappen. Leclerc quarto, penalità per Sainz

Max Verstappen su Red Bull conquista l’ennesima pole position stagionale a Suzuka, nel GP di Giappone precedendo di 12 millesimi la McLaren di Norris. Terzo Piastri e quarto Leclerc, con l’altra Ferrari di Hamilton in ottava posizione. Penalità per Carlos Sainz con l’ex Ferrarista che partirà in 15esima posizione per aver ostacolato Lewis Hamilton alla fine della Q2.