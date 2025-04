Una leggenda del Bayern Monaco andrà via a parametro zero!

Ufficiale: Thomas Muller non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, dopo 25 anni di onorato servizio ai bavaresi saluta il club con un lungo video pubblicato sui social: ”The time has come”. Una delle ultime bandiere del calcio!

La lunga lettera d’addio al Bayern Monaco di Muller

”Ciao tifosi del Bayern, dopo le numerose speculazioni che mi hanno riguardato di recente, vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza con questa lettera. Anche dopo tutti questi anni, indipendentemente dal mio minutaggio, mi diverto ancora molto a scendere in campo con i ragazzi e a lottare insieme per i titoli dei nostri colori. Avrei potuto facilmente immaginarmi in questo ruolo anche l’anno prossimo. Tuttavia, il club ha deciso consapevolmente di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non era in linea con i miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni. Rispetto questo passo”.

Parallelamente, non mi è piaciuto il botta e risposta pubblico delle ultime settimane e degli ultimi mesi. Tuttavia, provo lo stesso sentimento che vivo per il gioco del calcio: non è stato sempre caratterizzato dalla perfezione, ma piuttosto dall’attenzione prestata all’azione successiva. Dopo un passaggio sbagliato, bisogna riconquistare la palla con l’unità della squadra. Negli ultimi giorni siamo riusciti a farlo. Sento l’apprezzamento di tutte le persone coinvolte per il mio lungo periodo al Bayern Monaco e provo una profonda gioia per aver giocato per il mio club preferito per 25 anni incredibilmente intensi. Sarò per sempre legato al Bayern e a voi grazie ai tanti bei momenti vissuti insieme.

Ora mi concentro completamente sui nostri obiettivi sportivi per la stagione. Sarebbe un sogno che si avvera per me portare di nuovo a casa il campionato e raggiungere la tanto agognata finale di Champions alla fine di maggio. Darò tutto per questo!