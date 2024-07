Juventus, il possibile 11 di Thiago Motta nella prossima stagione: quante novità

Da settimane, la Juventus 2024-25 sta iniziando a prendere forma con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina in vista della prossima stagione. L’allenatore italo-brasiliano ha già indicato a Cristiano Giuntoli i prossimi rinforzi che andranno a completare la rosa. Primi colpi già annunciati: Michele Di Gregorio, Juan Cabal, Douglas Luiz e Khephren Thuram con i bianconeri che stanno anche lavorando sul fronte cessioni con Soulé alla Roma e Huijsen al Bournemouth.

Arriverà un centrale di difesa (Todibo in primis), un centrocampista con Teun Koopmeiners, in cima alla lista bianconera. Sulla fascia destra potrebbe esserci un innesto con Karim Adeyemi da alcuni giorni nel mirino bianconero. Dopo l’addio ad Adrien Rabiot, la Juve al lavoro per cercare una soluzione per Federico Chiesa in scadenza di contratto nel 2025.

In attacco si ripartirà dalla certezza Dusan Vlahovic e molto probabilmente da Kenan Yildiz con una Juventus più spregiudicata e più offensiva per la prossima stagione.

La probabile formazione della Juventus 2024-25 con i possibili acquisti

4-3-3 – Di Gregorio, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso; Fagioli, Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Vlahovic, Chiesa.