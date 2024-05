Bomba Leclerc-Hamilton, il messaggio tiene in apprensione i tifosi Ferrari

È una vera e propria bomba quella che vede come protagonisti Charles Leclerc ed il futuro compagno di scuderia, Lewis Hamilton: tifosi della Ferrari in attesa

L’obiettivo di Charles Leclerc è quello di migliorarsi dopo il terzo posto ottenuto nel Gran Premio di Imola. Domani, infatti, il classe ’97 giocherà in “casa” nel ‘suo’ Principato di Monaco. Il “predestinato” vuole ritornare alla vittoria che manca da ben due anni. Ovviamente non sarà affatto facile visto che Max Verstappen vuole continuare il proprio dominio e, soprattutto, quello della Red Bull.

Nel frattempo, però, c’è molto entusiasmo per quello che avverrà nella prossima stagione in casa Ferrari. Ed il motivo è fin troppo chiaro: l’arrivo di Lewis Hamilton è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati della ‘Rossa’. Gli stessi che, però, si sono mostrati molto preoccupati in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate proprio dal monegasco. Parole che, appunto, non sono passate inosservate e che hanno fatto molto rumore.

Leclerc risponde ad Hamilton: “Il rapporto con lui non cambierà”

Lewis Hamilton chiama e Charles Leclerc risponde. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il pilota inglese, nel corso di una intervista, ha precisato che attualmente è ancora un membro della Mercedes e che non intende pensare ancora al futuro che lo attende. In ottica 2025 sono arrivate domande anche per il suo futuro compagno di scuderia e collega. Un rapporto che, come annunciato da quest’ultimo, non cambierà affatto. Nemmeno quando se lo ritroverà come collega di scuderia.

Ai media ha fatto sapere che il suo futuro compagno ha sempre avuto una accoglienza speciale ovunque sia andato. Anche perché è proprio il suo palmares a parlare per lui grazie all’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. Poi precisa: “Niente, però, può essere paragonato all’essere un pilota della Ferrari. Lo capirà quando il prossimo anno arriverà a Maranello“.

Leclerc fa precisazioni anche sul suo rapporto con il collega: “Non lo vedo con occhi diversi rispetto a prima. Anche perché Lewis rimane comunque un grandissimo campione. Stiamo parlando di uno dei piloti che ha avuto maggior successo nella storia della Formula 1. La stima ed il rispetto verso di lui di certo non manco. Abbiamo molto in comune come la musica. Insieme condividiamo molto, anche se i nostri impegni non lo permettono sempre“.

In conclusione, però, fa sapere che il rispetto c’è da entrambe le parti. Una buona relazione che non tenderà affatto a cambiare quando l’inglese vestirà di rosso.