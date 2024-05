Esclusiva Si – Napoli, rottura insanabile con Di Lorenzo

Tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sembra un punto di non ritorno e una rottura praticamente insanabile. Certo, c’è sempre tempo per cambiare idea ma questa è la strada tracciata a e al momento con pochi margini di manovra per un’inversione. Così riferisce in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva Si, il caso Di Lorenzo

Stiamo parlando del capitano del Napoli titolare di un contratto fino al 2028, campione d’Europa in carica con la Nazionale e tutto quello che volete. Ma il tutto nasce dal fatto che Di Lorenzo si sia sentito all’improvviso un sopportato, un non intoccabile o qualcosa del genere. Al punto che ha capito di poter essere sacrificato in presenza di un’offerta importante. Segnali che non hanno fatto piacere al capitano, Di Lorenzo non si sente di sicuro l’unico responsabile di una stagione nata malissimo non certo per sue esclusive colpe. A questo punto è molto probabile che venga scandagliato il mercato con big italiane e straniere pronte a fare una proposta.