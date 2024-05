Serie A, Juventus-Monza: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora Juventus e Monza giocheranno gli ultimi 90 minuti della loro stagione. Poi tutti in vacanza e arrivederci ad agosto entrambe con grandi novità in panchina e non solo. Intanto, per l’ultima gara dell’anno e Montero, tecnico ad interim della Juve, e Palladino, tecnico all’ultima alla guida dei brianzoli, hanno operato queste scelte.

Le formazioni ufficiali

Montero cambia qualcosa nel modulo della Juventus e prova per l’ultima gara dell’anno il tridente: Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling-Junior; Chiesa, Milik, Yildiz.

Palladino dà spazio a quasi tutti i titolari, tenendo a riposo solamente Di Gregorio: Sorrentino; Izzo, D’Ambrosio, Marì; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pereira; Colpani, Carboni; Dany Mota.