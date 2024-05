Tutto pronto per l’ultima giornata di Serie A, ecco le probabili formazioni di tutte le sfide in programma nell’ultima domenica di campionato, fatta eccezione per il recupero di Atalanta-Fiorentina il prossimo 2 giugno.

Atalanta-Torino (domenica, ore 18:00)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Sanabria

Napoli-Lecce (domenica, ore 18:00)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic

Empoli-Roma (domenica, ore 20:45)

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, S. Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy

Frosinone-Udinese (domenica, ore 20:45)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Harroui, Soulé; Cheddira

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success/Pereyra, Lucca

Verona-Inter (domenica, ore 20:45)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic

Lazio-Sassuolo (domenica, ore 20:45)

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Rovella, Kamada, Pellegrini; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti