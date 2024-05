Spoiler Leclerc, tifosi Ferrari in estasi

Clamoroso spoiler quello che arriva da Charles Leclerc: il pilota della Ferrari manda completamente in estasi i tifosi della Ferrari

L’obiettivo di Leclerc è quello di rifarsi, nella migliore maniera possibile, in vista del prossimo Gran Premio che disputerà domani a “casa” sua. Il pilota monegasco vuole fare bella figura con la sua Ferrari nel Principato. Nel corso dell’ultimo Gp la ‘Rossa’ non è andata oltre il terzo posto in quel di Imola con un Max Verstappen sempre più al comando della classifica generale. Un risultato, quello della Ferrari, che ha comunque soddisfatto i vertici alti della scuderia.

Soprattutto dopo aver messo in atto un nuovo pacchetto di aggiornamenti che è stato introdotto sulle SF-24. A poche ore dalla gara di Monaco c’è attesa ed un pizzico di ottimismo. Nei giorni scorsi, alla vigilia del weekend monegasco hanno infatti fatto sperare le parole dello stesso Leclerc che ha lasciato in una intervista all’emittente “TV Monaco“. Nel corso della stessa il classe ’97 ha “spoilerato” alcune importanti novità: come quelle riguardanti gli sviluppi alla monoposto. L’obiettivo, infatti, è quello di ridurre il gap che c’è con la Red Bull e la McLaren.

Ferrari, Leclerc fiducioso: obiettivo vittoria

Leclerc ammette che gli ultimi aggiornamenti hanno dato il proprio effetto. Anche se, allo stesso tempo, si sarebbe sentito molto più a suo agio in un altro circuito. La macchina è andata meglio, anche se la strada per migliorare ancora è molto lunga. Soprattutto perché anche i rivali della McLaren hanno apportato delle modifiche importanti che non sono passate inosservate. Senza dimenticare, inoltre, una Red Bull che viaggia sempre di più verso un altro titolo mondiale.

Per Leclerc, quindi, il divario si sta riducendo sempre di più. Nell’intervista ammette di essere soddisfatto del lavoro effettuato dagli ingegneri. Non solo: per il futuro è sempre più ottimista. Partendo proprio dal prossimo GP. “Abbiamo qualche altro aggiornamento che arriverà a breve che spero ci permetterà di prendere il comando“. Il riferimento, ovviamente, è al pacchetto di aggiornamenti alla Ferrari SF-24 che verrà introdotto a breve.

Il gap sia con la McLaren che con la Red Bull è ampio. Leclerc vuole ridurlo quanto più possibile e magari cercare di accumulare molte vittorie. Un digiuno che dura oramai da quasi due anni: ultimo primo posto il 10 luglio del 2022 in Austria. Un avvio di stagione, rispetto lo scorso anno, migliore. Poi la promessa ai tifosi: “Domenica proverò a vincere”.