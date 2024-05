Ultim’ora Schumacher: stavolta non ci sono dubbi

Notizia inaspettata che riguarda Schumacher, a questo punto non ci sono dubbi: può davvero accadere prossimamente

Il mondo della Formula 1 ha imparato ad apprezzare e osannare il cognome Schumacher nel corso della storia recente di questo sport. Ralf ma soprattutto Michael, con l’ex pilota della Ferrari capace di imprese incise indissolubilmente nella memoria collettiva.

Sette titoli mondiali – due con la Benetton e ben cinque con il Cavallino Rampante – con 91 GP vinti, 68 pole position e 155 podi in carriera. Numeri fuori di testa quelli del ‘Kaiser’ che da qualche anno vive però un disagio importante: la sua vita e quella della sua famiglia, dal 29 dicembre 2013, è cambiata in maniera assolutamente drastica.

Michael ha sempre amato il brivido, dal paracadutismo allo sci lontano dai tracciati di tutto il mondo. Ed è proprio sulle nevi di Meribel, durante una discesa, che si è consumata arrivata la tragedia. La caduta dagli sci, un incidente che lo ha segnato cambiandolo per sempre.

Sua moglie Corinna ed i suoi figli Mick e Gina Maria non lo lasciano mai solo. Una famiglia unita nelle gioie così come nel dolore, nella tragedia che ha coinvolto uno dei piloti più incredibili della storia della Formula 1. Da anni non si sa nulla di lui, da anni suo figlio Mick – come ha rivelato lui stesso nel noto documentario Netflix – soffre per il papà.

Proprio ora che il giovane pilota tedesco si sta facendo strada nel mondo delle corse, dove vorrebbe avere ‘attivamente’ al suo fianco suo padre.

Schumacher, pronto il ritorno: ora è possibile

E le ultime novità che arrivano riguardano proprio Mick che dopo l’esperienza tutt’altro che positiva in Formula 1 alla guida della Haas al fianco di Nikita Mazepin, potrebbe adesso vivere un nuovo importante cambiamento nel mondo delle corse.

A due anni dall’addio il ritorno di Mick Schumacher potrebbe diventare realtà nel paddock di Formula 1. Perché il figlio di Michael, che in questo momento è impegnato in WEC con la Alpine, potrebbe molto presto trovare spazio ed una nuova vettura.

L’ex Renault ha subito un’involuzione davvero importante, con il rendimento registrato negli ultimi tempi assai deludente. Ecco perché sia Esteban Ocon che Pierre Gasly si starebbero guardando intorno, con l’idea di lasciare molto presto la scuderia.

Da qui, l’idea di puntare su Schumi Jr che a questo punto si ritroverebbe ad avere una nuova intrigante opportunità in Formula 1. L’ammissione è arrivata direttamente dal Team Principal di Alpine, Bruno Famin, che non si è nascosto facendo il nome del pilota tedesco per il prossimo futuro.