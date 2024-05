Frosinone in Serie B, salve Empoli e Udinese

E’terminata la 38^ giornata di Serie A, il Frosinone è la squadra retrocessa. Si salvano l’Udinese e l’Empoli che vincono entrambe le loro gare. E’ quindi la squadra di Di Francesco che giocherà in Serie B nella prossima stagione.

Frosinone-Udinese, le formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Lucca, Brenner. All. Cannavaro.

Empoli-Roma, le formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Isajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Cacace; Cancellieri, Destro. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All. De Rossi.

Le partite, il primo tempo

Una serata lunga ed estenuante. Due gare emozionanti e spettacolari al termine sono Empoli e Udinese a festeggiare. E’ il Frosinone a retrocedere in Serie B. A sbloccarla per primo è l’Empoli al 13′ con Cancellieri. Aouar si fa anticipare sulla trequarti e l’Empoli riparte. Errore in sequenza di Angelino che buca l’intervento con Gyasi che entra in area e serve Cancellieri. L’attaccante azzurro, da solo davanti a Svilar, non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 19′ la Roma pareggia ma la rete di Cristante viene annullata per fuorigioco. Punizione di Dybala, Caprile respinge e fa un miracolo sulla ribattuta di testa di Abraham. Cristante è lì vicino e insacca. Roma che pareggia in chiusura di primo tempo con Aouar. Angelino dalla sinistra fa partire un traversone preciso che Aouar deve solo spingere in porta. A Frosinone termina invece 0-0 la prima frazione con Soulé che sfiora la rete colpendo la traversa e un Okoye spesso decisivo.

Le partite, il secondo tempo

Nella ripresa l’Empoli attacca per tutta la gara ma fa fatica a trovare il gol del nuovo vantaggio. E’ allora l’Udinese a Frosinone a portarsi avanti con i toscani momentaneamente in B. Segna Davis. Lancio lungo di Ferreira, super giocata di Lucca che prende posizione su Romagnoli e indovina la sponda per Davis che, dal dischetto, non può sbagliare. 0-1 allo Stirpe. La Roma segna con El Shaarawy ma la rete è in fuorigioco. Quando oramai l’Empoli sembra retrocesso e il Frosinone salvo è Niang, a trovare il gol salvezza per i toscani e fatale per i ciociari. Niang porta in vantaggio l’Empoli. Cancellieri dalla destra serve l’attaccante nigeriano che è freddo davanti a Svilar e insacca. Termina così 2-1 tra l’Empoli e la Roma con il Frosinone ko con l’Udinese. Si salvano azzurri e bianconeri con i gialloblù in Serie B.