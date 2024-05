Giro d’Italia, e’ trionfo di Pogacar: a Merlier l’ultima tappa

Benvenuto nella storia. Roma incorona Re Tadej Pogacar. Tra il Colosseo e l’Arco di Costantino, lungo i Fori Imperiali affollati da decine di migliaia di appassionati in una giornata estiva, c’è un imperatore in rosa che si guarda attorno e vede solo gioia. E’ Tadej Pogacar il vincitore del Giro d’Italia n.107.

Giro d’Italia, l’ultima tappa

Alla sua prima partecipazione. Dopo 21 tappe di cui 20 in testa e 6 vinte, il Cannibale può finalmente festeggiare il tanto sognato alloro. Con un occhio già al Tour e all’obbiettivo doppietta che manca dal 1998 con Pantani protagonista. Una tappa, la 21^esima, vinta da Merlier in volata, con il belga, che beffa nel finale l’azzurro Jonathan Milan. L’Italia resta così a 5 successi in questo Giro. Una beffa per il friulano che ha rotto la catena a 8,6 km dall’arrivo, ed è rientrato con grandissima determinazione a 2 km dal traguardo dopo aver avuto un distacco di quasi 50”. Ma negli ultimi cento metri, Merlier lancia la volata e si tiene dietro Milan per il pareggio (3-3) tra i due velocisti dominatori degli sprint in questo Giro. Un Giro che si chiude con grandi prestazione azzurre e un dominatore assoluto Tadelj Pogacar. Il Cannibale di Komenda da oggi Re incoronato a Roma…