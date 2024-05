Il dettaglio che non è sfuggito a nessuno, Hamilton stupisce tutti a Monaco

In attesa del suo arrivo in casa Ferrari, a molti non è sfuggito un dettaglio che riguarda il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton

Questo weekend, di fatto, è ricchissimo di eventi dall’ultima giornata di campionato, passando per il Giro d’Italia, il Motomondiale e l Formula Uno. Proprio in quest’ultima disciplina bisogna segnalare un evento tra i più glamour dell’anno, ovvero il Gran Premio di Monaco. Questa gara, visto il suo percorso che si snoda tra le strade della città monegasca, è sempre stato tra gli appuntamenti più attesi della stagione.

Anche quest’anno, ovviamente, questa tappa del Mondiale porta con sé tantissima curiosità da parte di milioni di fan. Tra i piloti sotto osservazione, al netto delle difficoltà della Mercedes, bisogna sicuramente inserire anche Lewis Hamilton. Il sette volte campione del Mondo, di fatto, è da anni che è ormai una star a livello mondiale. Inoltre, quello di quest’anno è il suo ultimo Gran Premio monegasco con la scuderia di Brackley.

Come tutti sanno da mesi, Hamilton dall’anno prossimo sarà un pilota della Ferrari. Il britannico, di fatto, andrà a prendere il posto dello spagnolo di Carlos Sainz. Proprio per questo motivo, la luce dei riflettori in queste settimane è ancora più focalizzata su quello che è già diventato il beniamino di milioni di tifosi della scuderia del Cavallino Rampante.

Formula Uno, Lewis Hamilton mostra un look ‘monegasco’ prima del Gran Premio di Monaco

A seguito di tale attenzione, infatti, a molti non è sfuggito un dettaglio in un post pubblicato su Instagram dallo stesso Lewis Hamilton. In queste foto, infatti, il pilota britannico mostra un look in stile ‘monegasco’: tenuta estremamente più chic rispetto agli altri post che ha postato sui propri canali social, dove ha uno stile molto più ‘sportivo’.

Oltre ad un look che ha attirato a sé tantissimi like, questo post di Lewis Hamilton è caratterizzato anche da un pensiero dedicato proprio al Gran Premio monegasco: “Monaco mi porta sempre indietro. Ho corso qui per la prima volta quando avevo appena 19 anni, esattamente in Formula 3, e non potevo credere di essere finalmente qui. Ho avuto anche il miglior weekend della mia vita. Sono riuscito a vincere la mia gara e sono andato sulla griglia di F1. E’ davvero incredibile essere ancora qui, e questo non la prendo alla leggera. Ogni volta che corro qui penso a quel diciannovenne”.