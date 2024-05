Lazio-Sassuolo, Tudor per confermare l’EL. Il Sassuolo saluta la A

Ultima giornata di campionato anche per la Lazio, che stasera ospiterà all’Olimpico già retrocesso. La formazione di Igor Tudor dovrà conquistare almeno un punto per avere la certezza del settimo posto che vale l’Europa League. I biancocelesti, dall’arrivo dell’ex Verona in panchina, hanno cambiato marcia e ora possono guardare con particolare ottimismo al prossimo futuro.

Dall’altra parte, il Sassuolo stasera saluterà la Serie A dopo una stagione travagliata composta da varie difficoltà. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.