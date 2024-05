Ultim’ora Sinner, cambia tutto al Roland Garros: è successo in diretta

Cresce l’attesa per Jannik Sinner al Roland Garros. E in queste ultimi minuti è arrivata una notizia sul numero due al mondo che cambia tutto.

Dopo essersi ritirato da Madrid e aver saltato Roma, c’è molta attenzione su Jannik Sinner in ottica Roland Garros. Il tennista italiano ha lavorato molto negli ultimi giorni per non saltare Parigi e le prime risposte sembrano essere assolutamente positive. Ma le certezze se realmente il problema all’anca è stato superato saranno date solamente dal campo.

Da parte dell’Italia la speranza è che il tennista possa aver recuperato pienamente dall’infortunio. Perché un ulteriore stop potrebbe complicare (e non poco) il prosieguo della stagione. Troppo importante presentarsi con Jannik alle Olimpiadi per sognare una medaglia almeno in singolo. Ma, come Sinner ci ha insegnato in questi anni, lui sarà presente ai Giochi solo in caso di una forma fisica ottimale. E il test del Roland Garros è importante proprio per capire se alla fine il problema all’anca è stato definitivamente superato o continua a dare problemi.

Sinner al Roland Garros: l’annuncio in diretta

In questi giorni sono state fatte molte domande sulle condizioni di Sinner e su quanto l’anca potrebbe dargli fastidio nei prossimi tornei. Un quesito che Notizie.com ha posto in esclusiva a Diego Nargiso. L’ex tennista ha sottolineato che se Jannik ha deciso di scendere in campo a Parigi significa che le sue condizioni sono buone e c’è stato il via libera dei medici.

“Uno come lui ha dimostrato più di una volta di sapersi fermare al momento giusto – ha sottolineato ancora Nargiso – quindi la scelta di essere presente è sicuramente positiva. Poi dopo le prime due o tre partite si potrà avere un quadro certo sulle condizioni di Jannik“. Ci sarà da aspettare, quindi, per avere la sicurezza che l’azzurro sia guarito definitivamente dal s problema all’anca.

Sinner favorito al Roland Garros?

Nonostante lo stop per infortunio, per Nargiso Sinner resta uno dei grandi favoriti per la vittoria al Roland Garros. “Lui e Alcaraz sono i principali indiziati – ha precisato l’ex tennista a Notizie.com – anche se non arrivano da un ottimo periodo“.

Per quanto riguarda gli altri italiani, la speranza è che possano dare continuità a quanto fatto vedere nelle ultime uscite e, di conseguenza, fare un ottimo Slam parigino.