Marotta su Lautaro: “Per il raduno avrà il suo contratto allungato”

Nel corso della festa degli Inter Club, l’AD dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Lautaro Martinez e soprattutto sulle schermaglie verbali con il suo agente Alejandro Camano. “Ci confrontiamo sempre con il suo procuratore; i procuratori, per fare bella figura, vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino. Io però sono ottimista perché ogni gorno Lautaro manifesta la sua voglia di stare qui. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente per l’inizio degli allenamenti avrà il suo contratto allungato”