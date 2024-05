Dopo un’importante annata con la maglia de L’Aquila per Ezequiel Banegas, con 17 gol in 33 presenze nel Girone F di Serie D, sembrerebbe sempre più distante la riconferma nel club rossoblù. Nelle ultime ore diverse squadre avrebbero manifestato interesse per l’attaccante argentino classe ’92: si tratta di Sambenedettese, Chieti, Pistoiese, Nocerina e Siracusa.