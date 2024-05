Napoli, bisogna ripartire dalle basi: la rivoluzione dovrà essere totale

In casa Napoli bisogna pensare immediatamente a un futuro vicino che non potrà essere uguale a quest’ultimo, neppur in piccole misure, a questo presente tanto deludente. Aurelio De Laurentiis deve ammettere a sé stesso gli errori commessi la scorsa estate, quando diversi addii sono stati sottovalutati e hanno portato a un caos generale che si è riflettuto in questa stagione partenopea. Tornare immediatamente competitivi dipenderà da diversi fattori, è chiaro che servirà una strategia importante a iniziare dalle fondamenta che dovranno essere più solide, passando poi a una rosa in grado di poter dare tanto al nuovo allenatore. Allenatore che verrà, per una panchina che non è mai stata così bollente.