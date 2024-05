Serie B, andata Playoff: la Cremonese ospita il Venezia nel primo round

Tempo di verdetti finali in Serie B. Questa sera si giocherà l’andata dei Playoff tra Cremonese e Venezia. Il doppio confronto permetterà di conoscere quella che sarà la terza squadra, dopo Parma e Como, che dal campionato cadetto approderà in massima divisione. Il fischio d’inizio allo stadio Zini è previsto per le ore 20,30.

La squadra di casa, allenata da Stroppa, ha conseguito un quarto posto finale nella stagione regolare: la Cremonese ha chiuso con 67 punti, sette in più del Catanzaro quinto e tre in meno del Venezia. Proprio contro i calabresi, i grigiorossi hanno superato il turno precedente. Dopo la sconfitta del Ceravolo, i lombardi hanno travolto i loro avversari con un netto 4-1 in casa.

Il Venezia, come anticipato, ha chiuso la regular season davanti alla Cremonese, con 70 punti finali. Un terzo posto finale che non soddisfa totalmente i lagunari: basti pensare al fatto che la squadra di Vanoli abbia chiuso a soli tre punti dal Como secondo, dopo aver perso due delle ultime tre partite disputate. Al turno precedente, invece, il Venezia ha superato abbastanza agevolmente il Palermo, vincendo sia all’andata che al ritorno.

Per questa prima sfida allo Zini, partono favoriti i padroni di casa: la vittoria della Cremonese pagherebbe 2,20 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 2,10 e su Betclic 2,18. Al netto di ciò, è interessante constatare il fatto che negli ultimi quattro precedenti in questo stadio sono stati sempre realizzati meno di tre gol totali: l’“Under 2,5”, questa volta, è quotata 1,80 su Planetwin365; su Betclic 1,78 e su Unibet 1,71.

Allo stesso modo, si potrebbe valutare la possibilità che almeno una delle due squadre non riesca ad andare a segno nei 90 minuti di gioco: parliamo del “NoGoal”, a 2,05 su Planetwin365; su Unibet 1,91 e su Betclic 1,94. È dal maggio 2018 che una sfida giocatasi allo Zini tra Cremonese e Venezia non si chiude con almeno un gol per parte.

Azzardando, si potrebbe puntare alla possibilità che il primo tempo si chiuda senza nessuna rete realizzata: l’“Under 0,5 al Primo Tempo” è quotato a 2,80 su Planetwin365; su WilliamHill 2,75 e su Betclic 2,64. Tra i risultati esatti, valutiamo l’1-0 in favore della Cremonese: la quota è di 8 su Planetwin365; su WilliamHill 7,50 e su Betclic 7.