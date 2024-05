Stage Nazionale under 20, ecco i convocati

Sono 22 i calciatori convocati da Bollini, che si raduneranno lunedì 3 giugno al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia e sosterranno due sedute di allenamento in due giorni. Poi affronteranno mercoledì 5 (ore 17) a Coverciano la Nazionale di Ct Luciano Spalletti – all’indomani dell’impegno degli Azzurri a Bologna contro la Turchia – e giovedì 6 (ore 11) a Tirrenia la Nazionale Under 19 campione d’Europa nel 2023 proprio con Bollini in panchina in amichevole.

L’elenco dei convocati

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Giovanni Leoni (Sampdoria), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Simone Pieraccini (Cesena), Iacopo Regonesi (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Justin Kumi (Sassuolo), Leonardo Mendicino (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Federico Accornero (Pescara), Nicholas Bonfanti (Pisa), Luigi Cherubini (Roma), Simone Pafundi (Losanna), Flavio Russo (Sassuolo).