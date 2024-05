Esclusiva Si – Monza, interesse per Pellegri del Torino

Con il Campionato di Serie A che giungerà ufficialmente al termine solo dopo il recupero tra Atalanta e Fiorentina, non mancano però già i primi movimenti di calcio mercato. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Monza, al netto di un futuro ancora incerto per quanto riguarda l’allenatore si starebbe già muovendo per rinforzare la rosa. I brianzoli infatti avrebbe espresso interesse per Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 di proprietà del Torino. Ecco il twitt: