Primavera, Sassuolo Campione d’Italia: battuta 3-0 la Roma

Al termine di una stagione straordinaria è il Sassuolo di Emiliano Bigica a vincere il Campionato Primavera. I neroverdi hanno battuto in finale 3-0 la Roma di Federico Guidi. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo e sono state siglate da Falasca, Cinquegrano e dal solito Flavio Russo.

Primavera, Sassuolo-Roma 3-0: i gol

Al 47′ vantaggio Sassuolo targato Falasca. Calcio d’angolo respinto da Marin, da fuori al volo il difensore tira e trova l’1-0. Gol dell’ex, ha passato 8 anni nel settore giovanile della Roma. Al 59′ il 2-0, la firma è di Cinquegrano. Angolo da sinistra e colpo di testa imprendibile: traversa, tocco sulla schiena di Marin e palla in rete. Raddoppio del Sassuolo. Il 3-0 al 65′ porta poi la firma di Flavio Russo. La Roma non ci crede più e arriva anche la firma di Russo. Palla nello spazio per l’attaccante che davanti a Marin non sbaglia: 3-0 del Sassuolo, scudetto vicino.