Chicago Bulls, lo scambio due per uno che infiamma la NBA

I Chicago Bulls sono pronti ad infiammare il mercato dell’NBA con un clamoroso scambio che potrebbe modificare gli equilibri: la trade stuzzica già i tifosi

La stagione sportiva dell’NBA non è ancora arrivata alla conclusione visto che sono ancora in atto le finalissime Playoff che stanno regalando dei veri e propri colpi di scena e che si preparano a far sognare una squadra tra Mavs e Celtics. Al netto della serie finale per il titolo in NBA si pensa già anche al futuro con il mercato che impazza. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero esserci delle importanti operazioni che infiammerebbero gli amanti del basket.

Il focus nello specifico è per i fan dei Chicago Bulls. Una stagione per nulla esaltante quella della squadra in cui ha militato la leggenda, Michael Jordan. Il team biancorosso, infatti, non è andato oltre il nono posto nella Eastern Conference in cui ha decisamente deluso tutte le aspettative, per poi venire esclusa dai playoff attraverso l’eliminazione al play in contro gli Heat.

Per cancellare l’annata attuale è quindi già tempo di pensare al futuro in casa Bulls. Il protagonista di questa probabile operazione di mercato potrebbe essere proprio una delle icone della squadra come Nikola Vucevic. Non è affatto un mistero che il nativo di Morges possa muovere gli interessi di mercato. In particolar modo quelli dei Memphis Grizzlies pronti a cedere due loro calciatori per acquisirne il contratto.

NBA, che scambio: Vucevic lascia i Chicago Bulls?

I tifosi dei Bulls, allo stesso tempo, sono preoccupati di perdere uno degli atleti più importanti della squadra, fermo restando che l’interesse di Memphis potrebbe decollare. L’obiettivo di quest’ultimo team è quello di riportare Jaren Jackson Jr, nella sua naturale posizione di ala.

In questo modo si fionderebbero direttamente su Vucevic. In questo caso il 33enne montenegrino si piazzerebbe come centro funzionale (ruolo che ne esalta le sue importanti qualità). In questo modo i Grizzlies avrebbero due grandi tiratori nel quintetto iniziale. Una strategia di gioco che porterebbe anche Ja Morant ad avere molto più spazio per le penetrazioni.

Una operazione, però, non del tutto semplice ma che potrebbe andare in porto con un clamoroso scambio. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando sempre di più di una doppia cessione ai Bulls. Questi ultimi potrebbero accogliere due atleti in uscita dal team del Tennessee. Si tratta di Luke Kennard e Ziaire Williams. Uno scambio che, però, non affascina del tutto i sostenitori di Chicago che non hanno alcuna intenzione di vedere andare via il loro pupillo.