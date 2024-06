Kings World Cup, questa sera in campo gli Stallions di Totti

Questa sera su Sportitalia la Kings World Cup torna protagonista con Stallions–Persas FC. La squadra di Francesco Totti, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan, dopo aver ottenuto una vittoria nella prima gara e una sconfitta nella seconda uscita, sfiderà alle 22.00 i Persas FC, vittoriosi nell’ultima uscita contro i Galactiocs del Caribe.

In palio questa sera gli ottavi di finale di questa Kings World Cup. La garaa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia, come sempre disponibile gratuitamente in streaming sul sito e sull’app dell’emittente.